La copia ottenuta ripassando sul segno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La copia ottenuta ripassando sul segno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RICALCO

Significato/Curiosita : La copia ottenuta ripassando sul segno

Juan de zumárraga, ma questi non gli credette. la sera, ripassando sul colle, juan diego avrebbe visto per la seconda volta maria, che gli avrebbe ordinato...

Il sistema della contabilità a ricalco consiste nella registrazione simultanea e manuale degli avvenimenti aziendali nel libro giornale e nel libro mastro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con copia; ottenuta; ripassando; segno; La bella copia del rospo; copia geneticamente identica; Emulato, copia to; Opera di Donatello, di cui una copia è in Piazza della Signoria a Firenze; Copia di un individuo ottenuta in laboratorio; ottenuta con l’inganno; Imbarcazione ottenuta scavando un tronco d'albero; Bevanda ottenuta da frutta; segno di spunta in informatica; Il segno della moltiplicazione; Strumenti da disegno ; Disegno abbreviazione; Cerca nelle Definizioni