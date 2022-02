Contiene il rullo di avvolgimento della tapparella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contiene il rullo di avvolgimento della tapparella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CASSONETTO

Significato/Curiosita : Contiene il rullo di avvolgimento della tapparella

Significato/Curiosita : Contiene il rullo di avvolgimento della tapparella

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «cassonetto» wikimedia commons contiene immagini o altri file su cassonetto

Altre definizioni con contiene; rullo; avvolgimento; della; tapparella; contiene polvere da sparo; Ciò che contiene si distingue... per l età; Lo è l alcool che non contiene tracce di acqua; contiene film... da riprodurre in vídeo; Strumento che suona grazie a un rullo ; Suonavano grazie a un rullo ; Il rullo del tamburo; rullo ... di tamburo; avvolgimento del filato da un rocchetto all'altro; E figlia della monotonia; Nato a Briga il23 marzo 1970, il personaggio è il presidente della Fifa; Il carrello della barca; La principale città della Giordania; Di solito le si sostituisce con una tapparella ; Si sostituiscono con una tapparella ; Cerca nelle Definizioni