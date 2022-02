Consente al pescatore di fare uso di più lenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente al pescatore di fare uso di più lenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : REGGICANNE

Significato/Curiosita : Consente al pescatore di fare uso di piu lenze

Fuoco. gli equipaggi, prima che entrasse in servizio la modifica con il reggicanna, usavano bloccarla con delle corde o catene durante gli spostamenti. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

