Lo è il conflitto che coinvolge i due popoli di uno stesso territorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il conflitto che coinvolge i due popoli di uno stesso territorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ETNICO

Significato/Curiosita : Lo e il conflitto che coinvolge i due popoli di uno stesso territorio

Golfo. conflitto locale: conflitto fra un limitatissimo numero di potenze, spesso solo due, e che coinvolge un limitato territorio appartenente a uno solo...

Etnie (rivista). disambiguazione – "etnico" rimanda qui. se stai cercando il termine di onomastica, vedi etnico (onomastica). l'etnia (dal greco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con conflitto; coinvolge; popoli; stesso; territorio; Risuonano numerosi in un conflitto a fuoco; La Grande Guerra fu un conflitto di questo tipo; Lo storico conflitto fra Impero e Papato; Amici nel conflitto ; Può coinvolge re gruppi di universitari; coinvolge nti, avvincenti; Forma teatrale che coinvolge anche gli spettatori; Quello a catena coinvolge numerose vetture; popoli dell Est europeo; Lo sono i popoli non civilizzati; Bagno dei popoli nordici; Il popoli no nell antica Roma; Il fenomeno per cui atomi dello stesso elemento hanno diverso peso atomico; E formato da giacca e pantaloni dello stesso tessuto; Lo stesso che pertanto; Ama il prossimo come te stesso ; Il territorio con Lhasa; Complesso di fortificazioni a difesa di un territorio ; Il territorio con Oman e Kuwait; Era un territorio portoghese in India; Cerca nelle Definizioni