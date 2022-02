Condoleezza ex Segretario di Stato americano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condoleezza ex Segretario di Stato americano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RICE

Significato/Curiosita : Condoleezza ex segretario di stato americano

Per lo stato di new york e segretario di stato dal 2009 al 2013. prima di intraprendere l'attività politica, ha esercitato la professione di avvocato...

Condoleezza rice (birmingham, 14 novembre 1954) è una politica, diplomatica, politologa e accademica statunitense. è stata, nella seconda amministrazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

