Il colore del cattivo umore - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : NERO

Significato/Curiosita : Il colore del cattivo umore

Parla a seconda dei casi di «malumore», «humour», o in genere di «cattivo» o «buon umore», per indicare una varietà di atteggiamenti che possono andare dall'euforia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nero (disambigua). il nero è un colore con luminosità teoricamente nulla, senza tinta (per cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con colore; cattivo; umore; Delfino di colore bianco; colore giallo-bruno; colore bianco lattiginoso per il poeta; Pietra di colore lattiginoso o azzurrognolo; Un gioiello di cattivo gusto; cattivo , malvagio; Secondo un... cattivo proverbio, è come il pesce; Conciato in cattivo stato; umore vitale delle piante; Il rumore ... di una caduta; Un rumore di tamburi; Rumore confuso di voci;