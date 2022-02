Città veneta con una titolata squadra di rugby - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città veneta con una titolata squadra di rugby. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROVIGO

Significato/Curiosita : Citta veneta con una titolata squadra di rugby

Ne fanno il club più titolato del rugby italiano dopo l'amatori milano (18 scudetti). dalla stagione sportiva 2010-11 la squadra non partecipa più al...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rovigo (disambigua). rovigo ([ro'vigo], rovigo in veneto) è un comune italiano di 50 398 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

