Città presso il lago di Nemi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città presso il lago di Nemi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VELLETRI

Significato/Curiosita : Citta presso il lago di nemi

il lago di nemi è un piccolo lago vulcanico, più in alto di 25 metri rispetto al lago albano, sui colli albani nel territorio dei castelli romani. si...

sede suburbicaria di velletri-segni, è stato teatro di due storiche battaglie: nel 1744 e nel 1849. il territorio di velletri si estende a cavallo tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con città; presso; lago; nemi; Importante città e lago della Svizzera; La città di una Canzone di Carducci; La città di al Sisi; La città sul Colle Guasco; __ Trezza, località presso Catania; presso nell indirizzo; Tagliato, soppresso ; Come il regime dell oppresso re; Importante città e lago della Svizzera; Il lago da cui esce il Niagara; Lo è il lago tto romagnolo; Città del Canada situata sul lago Ontario; nemi co, avverso; Se le scambiano le artiglierie nemi che; Il profetizzato nemi co del Figlio di Dio; Il nemi co n. 1 di Gambadilegno;