La città capoluogo della Valle autonoma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città capoluogo della Valle autonoma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AOSTA

Significato/Curiosita : La citta capoluogo della valle autonoma

Régions francophones). la regione ha due nomi ufficiali: regione autonoma valle d'aosta (in italiano) e région autonome vallée d'aoste (pron. fr. afi:...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aosta (disambigua). aosta (pronuncia aòsta, /a'sta/; aoste in francese, /st/; aoûta in arpitano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con città; capoluogo; della; valle; autonoma; Fanno tremare... le città ; città pugliese rinomata per i vini; Ci...seguono in città ; La città natale di Kafka; Il capoluogo della Cirenaica; Un capoluogo di provincia sardo; I nativi di un capoluogo veneto; Il capoluogo siciliano sullo Stretto; Il Vettel della La F1 iniziali; Residuo della fusione; Era la sigla della Repubblica Federale Tedesca; Lo è l ago della bussola; Comune del Torinese che dà il nome a una valle ; Regione della Turchia con la valle dei Monaci; __ valle , attrice; La valle della Germania nota per un uomo; È nella Valle autonoma ; La città nella Valle autonoma ; La regione autonoma spagnola con La Mancia; Capoluogo della comunità autonoma di Andalusia; Cerca nelle Definizioni