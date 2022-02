In chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IE

Significato/Curiosita : In chiesa

Termini "chiesa cattolica", "cattolicesimo" o "cattolico" vedi cattolicità, chiesa cattolica (disambigua) e cattolicesimo (disambigua) la chiesa cattolica...

Naturalizzato portoghese, difensore svincolato. è il fratello gemello di edelino ié, centrocampista del braga b e suo compagno di squadra nelle giovanili. si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con chiesa; Ha la responsabilità della chiesa ; Ogni chiesa ha il suo; Si leggono in chiesa ; Suonano in chiesa ; Cerca nelle Definizioni