Lo è chi è molto acuto nel discernere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è chi è molto acuto nel discernere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo e chi e molto acuto nel discernere

Non utilizza i violini e usa la viola come strumento più acuto degli archi, lasciandole il ruolo preminente nella sezione. lo stile di gluck ha influenzato...

Visibili». per octave sirén leonardo «fu fiorentino fino al midollo, benché più sagace, più duttile, più intelligente dei suoi predecessori. più tardi s'interessò...