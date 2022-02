Chi ce la mette si impegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi ce la mette si impegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ANIMA

Significato/Curiosita : Chi ce la mette si impegna

Disambiguazione – se stai cercando il film del 1943, vedi per chi suona la campana (film). per chi suona la campana (for whom the bell tolls) è un romanzo del 1940...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi anima (disambigua). l'anima (dal latino anima, connesso col greco ànemos, «soffio», «vento»), in molte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con mette; impegna; Non commette passi falsi; Permette di convertire i chilometri in metri; A tavola si mette su un apposito piattino; mette re tra due pagine; S impegna a voce; Così viene detto l abbigliamento... non impegna tivo; impegna to in un lavoro; impegna tivo, difficile; Cerca nelle Definizioni