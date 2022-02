C è chi li dilapida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi li dilapida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AVERI

Significato/Curiosita : C e chi li dilapida

Giovane di due figli, che si fa consegnare la sua parte di eredità e la dilapida rapidamente, riducendosi in breve tempo a fare il guardiano di porci...

Ambiti e settori pubblici (lo scandalo delle schedature, la vicenda degli averi ebraici, le grandi fusioni nel settore bancario, il fallimento della compagnia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

