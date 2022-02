Il carrello della barca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il carrello della barca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRAILER

Significato/Curiosita : Il carrello della barca

Siede sul primo carrello partendo da poppa. il suo compito è quello di dare il giusto ritmo (rapporto tra passata e ripresa) alla barca e di scegliere...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trailer (disambigua). il trailer (termine inglese, letteralmente "rimorchio", poiché in origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

