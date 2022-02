Capitale nordafricana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capitale nordafricana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Capitale nordafricana

Aveva una capitale, titolo che spettava a saint-louis, in senegal. nel 1957, comunque, questa piccola città portuale venne scelta come capitale della nuova...

tunisi (afi: ['tunizi]; in arabo: , tunis, in francese tunis, giornalisticamente chiamata anche cartagine) è una città dell'africa settentrionale...