Canto religioso simile allo spiritual - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canto religioso simile allo spiritual. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GOSPEL

Significato/Curiosita : Canto religioso simile allo spiritual

Molto simile alla canzone corale spiritual, che emerse nelle chiese afroamericane cristiane-metodiste negli anni trenta; l'altro, alla musica religiosa composta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gospel (disambigua). il termine gospel può riferirsi a due generi musicali: il primo strettamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con canto; religioso; simile; allo; spiritual; canto religioso afroamericano; Vendite all incanto con il banditore; Se fosse più grosso, sto canto sacro finirebbe in tavola; I confini... di canto n; Canto religioso afroamericano; Costituiscono un Ordine religioso ; Centro religioso dell Iran; Relativa all istituto religioso fondato da don Bosco; Mammifero asiatico simile a una capra; Albero simile alla robinia; Pianta simile all agave; È simile alla trota; Non è l caso di cercarli... allo zoo; Distogliersi, allo ntanarsi; allo ntanarsi a sinistra; Colore giallo -bruno; Non è seguace dello spiritual ismo; È simile allo spiritual ; La città centro spiritual e dei Sikh; Conduce una vita di sacrifici e spiritual ità; Cerca nelle Definizioni