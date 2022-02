Cambiano i timidi in rigidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano i timidi in rigidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RG

Significato/Curiosita : Cambiano i timidi in rigidi

Ball, ken il guerriero, uomo tigre, ...). supereroi molto coraggiosi ma timidi e impacciati con le donne (batman, spiderman, superman, ...). muri sfondati...

L'rg-12 è un veicolo trasporto truppe (apc) blindato nato prevalentemente per l'uso nell'ordine pubblico, ma utilizzato anche in molti altri ambiti come... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con cambiano; timidi; rigidi; cambiano i cori in corsia; Se le scambiano le artiglierie nemiche; cambiano la moda in voga; Se li scambiano gli innamorati; Animali molto timidi ; Scostanti e timidi ; Appare spesso sul volto dei timidi ; Cambiano rigidi in timidi ; Irrigidi sce un muscolo; L aroma dei brigidi ni, i dolci toscani; rigidi , spinosi; I biscotti come i noti brigidi ni toscani; Cerca nelle Definizioni