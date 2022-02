Cambiano pera in pecora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano pera in pecora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CO

Significato/Curiosita : Cambiano pera in pecora

Allevare una pecora, il profumo avrà un prezzo più elevato perché per esso il lavoro astratto è molto superiore a quello connesso alla pecora. la produzione...

Orientamento co – simbolo chimico del cobalto co – formula chimica del monossido di carbonio co – cardiac output – gittata cardiaca (in italiano sigla è gc) co –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

cambiano sotto in sette; cambiano il bilanciere; cambiano i timidi in rigidi; cambiano i cori in corsia; Un opera zione contabile di rettifica; Spera re vanamente; Opera di Eugène lonesco; Insetto opera io; Cosi è l indole della pecora ; Li alleva il pecora io; Uno è la pecora ; Il tamburello di cartapecora con i sonagli;