Calma, pigra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Calma, pigra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Calma, pigra

Domestico. la loro indole infatti, seppur giocosa e fedele, sa anche essere pigra quanto basta per un appartamento. il cane è inoltre abbastanza longevo e...

lenta (lenta in piemontese) è un comune italiano di 792 abitanti della provincia di vercelli in piemonte. lo stemma del comune di lenta è stato approvato...