Calce e sabbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Calce e sabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MALTA

Significato/Curiosita : Calce e sabbia

Giallino. già i romani e i fenici prima avevano imparato a usare la calce come materiale da costruzione, mescolata con la sabbia a formare la malta. vitruvio...

Significati, vedi malta (disambigua). coordinate: 35°53'n 14°30'e / 35.883333°n 14.5°e35.883333; 14.5 malta, ufficialmente repubblica di malta (in maltese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

