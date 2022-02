Si beve solo se è crudo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si beve solo se è crudo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : UOVO

Significato/Curiosita : Si beve solo se e crudo

Preparazione del distillato d'assenzio, aromatico e molto amaro che si beve diluito e/o zuccherato. è la base aromatica principale nella preparazione del...

L'uovo è un alimento consumabile direttamente o come ingrediente in numerosi piatti delle cucine di tutto il mondo. il più utilizzato è l'uovo di gallina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

