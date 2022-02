Il becco degli uccelli, con termine scientifico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il becco degli uccelli, con termine scientifico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RANFOTECA

Significato/Curiosita : Il becco degli uccelli, con termine scientifico

il becco a scarpa (balaeniceps rex gould, 1850) è un grande uccello pelecaniforme, unica specie vivente della famiglia balaenicipitidae e del genere balaeniceps...

Chiamata "ranfoteca". tra la superficie dura e l'osso interno si trova uno strato contenente vasi sanguigni e terminazioni nervose. la ranfoteca comprende... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

