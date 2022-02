La batosta di chi subisce un grave danno economico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La batosta di chi subisce un grave danno economico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STANGATA

Significato/Curiosita : La batosta di chi subisce un grave danno economico

Risultati - basilicata - la repubblica.it, su repubblica.it. url consultato il 4 novembre 2019. ^ batosta senza attenuanti ma la sinistra va costruita,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi la stangata (disambigua). la stangata (the sting) è un film del 1973 diretto da george roy hill... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con batosta; subisce; grave; danno; economico; batosta finanziaria; Riprendersi dopo la batosta ; Ce chili subisce per evitare scandali; Lo subisce la vista; La subisce chi perde; La subisce il minorenne | Venerdì 26 novembre 2021; grave mente infreddate; Un grave accumulo nel sangue di sostanze azotate; Colpa non grave ; Difetto non grave ; danno diritto a una mangiata gratuita; Recare gran danno ; Si scambiano a Capodanno ; danno nome a una zuppa della cucina cinese; Arresto dello sviluppo economico ; economico microprocessore per Pc; Cattivo andamento economico ; Dominio economico esercitato tramite abusi ing; Cerca nelle Definizioni