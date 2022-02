L aziona il gommista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aziona il gommista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L aziona il gommista

Informazioni per il viaggio degli automobilisti di allora (stazioni ferroviarie, medici, farmacisti, meccanici, benzinai e gommisti). la guida veniva...

Il cric (dal francese cric, a sua volta dal medio alto tedesco kriec – medio basso tedesco krich – “congegno per far muovere le macchine da guerra”) o...