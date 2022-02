Avversa, cattiva... per il poeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avversa, cattiva... per il poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RIA

Significato/Curiosita : Avversa, cattiva... per il poeta

Sia buona che avversa. nel primo libro, la "ragione" dialoga con la "gioia" e la "speranza" (122 dialoghi), nel secondo con il "dolore" e il "timore", spiegando...

La ría, chiamata anche fiordo, è un tipo di costa che presenta una o più insenature nelle quali penetra il mare. questo accade perché nel tempo la costa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con avversa; cattiva; poeta; Fu avversa ria di Roma nelle guerre puniche; avversa rono Robespierre; Gli avversa ri delle colombe nei dibattiti politici; Sorvegliare da vicino un avversa rio sul campo di calcio; Più che cattiva ; La cattiva gestione ospedaliera; cattiva d animo; Secondo il detto, è cattiva consigliera; Il poeta che incitava gli Spartani cantando; Famoso poeta e patriota del Risorgimento; poeta elegiaco greco; Il poeta Bertolucci; Cerca nelle Definizioni