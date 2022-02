Avrà i beni del defunto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avrà i beni del defunto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Avra i beni del defunto

Il morente quindi doveva scegliere tra l'amore per i beni temporali e la vita eterna: donare i beni alla chiesa permetteva la salvezza dell'anima. si stabilì...

Un erede legittimo (in inglese "heir apparent") è una persona che è prima in linea di successione e non è "soggetta a disinvestitura" (cioè a perdita...