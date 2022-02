Autentici, effettivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Autentici, effettivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Autentici, effettivi

Divieto di possedere mezzi corazzati in un esercito di non più di 100 000 effettivi, consegna della flotta e pagamento di un risarcimento di 132 miliardi...

2020, vedi the right stuff - uomini veri. uomini veri (the right stuff), meglio noto come the right stuff - uomini veri, è un film del 1983 diretto da philip...