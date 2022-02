L associazione che ha come simbolo un cigno verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L associazione che ha come simbolo un cigno verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : LEGA AMBIENTE

Significato/Curiosita : L associazione che ha come simbolo un cigno verde

Provincia di bergamo, fin dalla sua nascita ha aderito al programma europeo per le specie minacciate, che ha come scopo quello di introdurre nelle popolazioni...

Dell'uomo sull'ambiente circostante, si è soliti distinguere tra "ambiente naturale" e "ambiente costruito". in particolare si parla di ambiente naturale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con associazione; come; simbolo; cigno; verde; Antica associazione di scienziati d Italia; associazione Temporanea d Imprese; associazione Italiana di Psicologia; associazione di partigiani; Gli insetti come le mosche; Una bevanda come il gin; come il vecchio cinema; I balli come salsa e merengue; simbolo dell argon; simbolo dell argento; Ha per simbolo B; Il simbolo di san Matteo; I lucigno li delle candele; Fu amata da Giove in sembianze di cigno ; È famoso quello del cigno ; Le hanno cane e cigno ; Un polmone verde cittadino; Lucertoloni di colore verde lucente; E verde nei primi anni; Sono indicate da una segnaletica verde ; Cerca nelle Definizioni