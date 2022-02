Arresto dello sviluppo economico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arresto dello sviluppo economico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : STAGNAZIONE

Significato/Curiosita : Arresto dello sviluppo economico

Parte, il timore che un'accelerazione dello sviluppo interno potesse sfociare in una rivoluzione mentre uno sviluppo troppo lento rischiava di lasciarla...

Economica ciclo economico stagnazione, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. (en) stagnazione, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

