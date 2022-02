Antiche monete greche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antiche monete greche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STATERI

Voce principale: monete in euro. le monete euro greche mostrano diversi soggetti per ogni singolo taglio. sono stati tutti disegnati da georgios stamatopoulos...

Valeva in genere il doppio di una dracma. alcuni degli stateri più famosi furono: lo statere di atene, che mostrava al diritto la testa della dea atena... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

