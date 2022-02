Un animale con la gobba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un animale con la gobba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DROMEDARIO

Significato/Curiosita : Un animale con la gobba

Quando il dromedario consuma il grasso, la gobba si riduce di volume, invece di afflosciarsi lateralmente come un sacco vuoto. nonostante appaia il contrario...

Voluminosa gobba anteriore, appena accennata nel dromedario - sono molto più lunghi. le coste del dromedario sono più strette e meno incurvate di quelle del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con animale; gobba; Un animale tto acquatico; L animale che è in... ognuno; Lo è l uomo come animale ; Lo è un animale in grado di mantenere una temperatura corporea costante; Una gobba marina; gobba terrestre; Quadrupede con la gobba ; Se la fa chi... sgobba ; Cerca nelle Definizioni