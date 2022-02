C è anche quella vetrata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è anche quella vetrata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARTA

La vetrata è un insieme di lastre di vetro a differenti gradi di opacità, montate su intelaiatura di legno o di metallo (per lo più piombo). viene usata...

carta velina carta crespa carta glassine carta igienica carta da parati carta carbone carta gommata carta adesiva carta da cucina carta vellutata...

