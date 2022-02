Aiuta il 5 vert - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta il 5 vert. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : VAR

Significato/Curiosita : Aiuta il 5 vert

}{=}}\ {\frac {\mathbf {r} _{2}-\mathbf {r} _{1}}{\vert \mathbf {r} _{2}-\mathbf {r} _{1}\vert }}} è il versore dall'oggetto 1 al 2. si può vedere che la...

Il valore a rischio (conosciuto anche come value at risk o var) è una misura di rischio applicata agli investimenti finanziari. tale misura indica la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con aiuta; vert; aiuta chi s aiuta ; Quella allegra il ciel l aiuta ; Come gli esercizi che aiuta no a tenere in forma il corpo; aiuta a distendersi; Sono importanti se al vert ice; Divert entissimi, esilaranti; Si scaccia divert endosi; Sorge al vert ice del delta del Rodano; Cerca nelle Definizioni