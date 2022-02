Un aereo monoposto da diporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un aereo monoposto da diporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ULTRALEGGERO

Significato/Curiosita : Un aereo monoposto da diporto

Ultra-léger motorisé) è un aeromobile, destinato esclusivamente al volo da diporto e con limiti di peso regolamentati, inferiori a quelli facenti parte dell'aviazione...

Stai cercando il singolo di gianni morandi del 2018, vedi ultraleggero (singolo). un ultraleggero (spesso anche definito come ulm, ultra leggero a motore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

