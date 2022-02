Si vendono in pacchetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si vendono in pacchetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SIGARETTE

Significato/Curiosita : Si vendono in pacchetti

Inoltre vengono inasprite le pene per coloro che vendono tabacco ai minori, vengono messi al bando i pacchetti contenenti 10 sigarette e viene imposto il limite...

Vedi sigaretta (gioco). disambiguazione – "sigarette" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sigarette (disambigua). la sigaretta è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con vendono; pacchetti; vendono borse e cinture; vendono informazioni segrete; vendono al dettaglio; vendono filati e bottoni; Involucro protettivo che scoppietta nei pacchetti ; Un insieme di pacchetti di sigarette; Possono esser contenute in pacchetti detti morbidi; Contiene dieci pacchetti di sigarette; Cerca nelle Definizioni