Vendono borse e cinture - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : PELLETTIERI

Ciabattino) è un artigiano che realizza e ripara scarpe ed accessori quali borse, cinture ed abbigliamento in pelle. il lavoro dei calzolai è per lo più...

Matías luciano pelletieri (buenos aires, 31 luglio 1979) è un ex cestista argentino con cittadinanza italiana.

