Una riserva di cibi conservati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una riserva di cibi conservati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCATOLAME

Significato/Curiosita : Una riserva di cibi conservati

Mate è essiccata, tagliata e sminuzzata. il suo sapore si sposa tanto con cibi dolci, quanto con quelli salati. tradizionalmente questa infusione si beve...

Le conserve alimentari sono ogni varietà di ortaggio conservato in vari modi per poter essere mangiato anche fuori stagione. sin dai tempi antichi venivano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

