Una miniatura... vegetale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una miniatura... vegetale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PIANTICELLA

Significato/Curiosita : Una miniatura... vegetale

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi miniatura (disambigua). una miniatura è la pittura ornamentale con cui venivano decorati i manoscritti...

Democrazia. l'albero viene sostituito in caso di morte da una nuova pianticella nata dai frutti del vecchio albero. guernica è famosa per aver subito... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con miniatura; vegetale; Il calcio in miniatura coi giocatori basculanti; Il convoglio elettrico in miniatura ; Alberi in miniatura di origine giapponese; Un fiume in miniatura ; Il vegetale che si nutre a spese di organismi morti; Organismo vegetale acquatico; Un alcaloide vegetale impiegato come sedativo; Detto di un vegetale di cui esistono esemplari maschili e femminili; Cerca nelle Definizioni