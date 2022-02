Tubazioni per oro nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tubazioni per oro nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OLEODOTTI

Significato/Curiosita : Tubazioni per oro nero

Operazione pluto. tra gli oleodotti attuali più conosciuti vi sono: oleodotto trans mountain; oleodotto dell'amicizia; oleodotto baku-tbilisi-ceyhan (btc);... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con tubazioni; nero; Lunghe tubazioni ; Incrosta le tubazioni ; È nero e fischia; Quadretto, bianco o nero , del cruciverba; Esonero , dispensa; Un cavallo con il manto nero ; Cerca nelle Definizioni