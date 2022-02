Un tipo di ufficiale che non porta mai la divisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di ufficiale che non porta mai la divisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GIUDIZIARIO

Significato/Curiosita : Un tipo di ufficiale che non porta mai la divisa

Posteriore è la più antica, trovandosi in corrispondenza dei fabbricati di epoca trecentesca innalzati da galeazzo visconti. è divisa in due dalla porta del barco...

Bartole, il potere giudiziario, il mulino, bologna, 2012 giuseppe di federico (a cura di), ordinamento giudiziario: uffici giudiziari, csm e governo della... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con tipo; ufficiale; porta; divisa; Li usavano i tipo grafi; tipo di arterie; Un comune tipo di farina; Un tipo di gelato; Riconoscere un primato in modo ufficiale ; Distingue l ufficiale ; Allievo Sottufficiale ; Valuta ufficiale degli Emirati Arabi; Trasporta denaro per conto d una banca; Un importa nte centro dell Algeria; Può porta re al razionamento del carburante; Apre ogni porta ; Si mettono in divisa ; È divisa ... in regni; divisa secondo la destinazione; Pittura divisa in tre parti;