Tipo di muscolo atto a piegare - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : FLESSORE

Significato/Curiosita : Tipo di muscolo atto a piegare

L'artrite psoriasica è un tipo di artrite infiammatoria cronica, associata spesso, ma non sempre, a psoriasi che precede generalmente il processo artritico...

Nell'avambraccio. insieme, il muscolo flessore lungo del pollice, il muscolo pronatore quadrato e il muscolo flessore profondo delle dita formano lo strato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

