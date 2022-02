Termine che, in bibliografia, indica le parole iniziali di un testo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Termine che, in bibliografia, indica le parole iniziali di un testo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INCIPIT

Significato/Curiosita : Termine che, in bibliografia, indica le parole iniziali di un testo

un testo espositivo (o anche informativo o esplicativo) è un tipo di testo che ha per scopo di informare il lettore, di arricchire cioè le sue conoscenze...

La voce verbale latina incipit (con l'accento sulla prima ì; dal verbo incipere, letteralmente "incomincia") è la parola iniziale della formula latina... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con termine; bibliografia; indica; parole; iniziali; testo; Giunti al termine ; Il termine che comprende giornali, radio e TV; Estensione vocale con termine lirico; termine inglese che indica una tecnica per arrivare nei posti alti delle pagine dei motori di ricerca; Le indica la meridiana; indica un elisione; Prefisso che indica uguaglianza; indica no Ovest Nord-Ovest; Le parole ... migliori; Un quadretto dello schema di parole Crociate; Si dice citando le parole testuali; La meridiana in due parole ; Il Santamaria noto attore iniziali ; iniziali di Kusturica; iniziali di Arbasino; Il Craig 007 iniziali ; Parti di un testo ; È fedele al testo originale; Un testo pratico; Il testo dell orchestrale;