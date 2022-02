È sincrona al meridiano zero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È sincrona al meridiano zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : ORA DI GREENWICH

Significato/Curiosita : E sincrona al meridiano zero

Semplice strumento realizzabile è stato la meridiana, costituita al minimo da un palo infisso nel terreno, il cui uso è documentato in cina a partire dal iii...

L'ora media di greenwich (dall'inglese greenwich mean time, abbreviato in gmt) è la sigla che identificava il fuso orario di riferimento della terra. dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con sincrona; meridiano; zero; Snack pomeridiano per spezzare la fame; Un pasto pomeridiano ; Quartiere londinese di un noto meridiano ; Si indica in mare col parallelo e il meridiano ; Vende dolci sotto zero ; Il numero più vicino allo zero ; Guglielmo, leggendario balestriere svizzero ; Gugliemo eroe svizzero ;