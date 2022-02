Sempre uguale e uniforme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sempre uguale e uniforme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MONOTONO

Significato/Curiosita : Sempre uguale e uniforme

Forze è messa in relazione non solo con la quiete, ma anche con il moto rettilineo uniforme. poiché la particolarità del moto rettilineo uniforme è che...

In matematica, una funzione monotòna è una funzione che mantiene l'ordinamento tra insiemi ordinati. queste funzioni sono state dapprima definite in analisi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con sempre; uguale; uniforme; Sono sempre in cera; Contrario di sempre ; Precede sempre la prima; Lo sono sempre i salti nel buio; Prefisso che vale uguale ; In una cartina congiunge i punti di uguale quota; Due scatti di uguale durata; Quello di Greenwich ha longitudine uguale a zero; Non uniforme ; Privo di varietà, uniforme ; Indossano l uniforme ; Veste l uniforme ; Cerca nelle Definizioni