La santa patrona d Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La santa patrona d Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : CATERINA DA SIENA

Significato/Curiosita : La santa patrona d italia

Chiese ortodosse come santa. la tradizione vuole che le fossero stati cavati i denti di bocca e per questo viene considerata patrona dei dentisti, degli...

caterina di jacopo di benincasa, conosciuta come caterina da siena (siena, 25 marzo 1347 – roma, 29 aprile 1380), è stata una religiosa, teologa, filosofa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con santa; patrona; italia; Il santa maria noto attore iniziali; Una spedizione in Terrasanta ; santa , nel New Mexico; La santa che convertì Clodoveo al cristianesimo; La Santa patrona di Barcellona; Santa Lucia è patrona di questa città siciliana; La santa patrona della musica e dei cantanti; La patrona d'Italia; Un vessillo italia no; Il Renzo de L Orchestra italia na; Mare che bagna italia , Albania e Grecia; È detta leonessa d italia ; Cerca nelle Definizioni