Si ripetono in retata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ripetono in retata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TA

Significato/Curiosita : Si ripetono in retata

[che] ripetono un rituale completamente sganciato da qualsiasi realtà di massa.» dicendo anche che «il problema è quello di capire che la situazione in italia...

ta – simbolo chimico del tantalio ta – codice vettore iata di taca ta – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua tamil ta – codice iso 3166-2:cl della regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

