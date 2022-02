Rimase chiuso al traffico dal 1967 al 1975 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rimase chiuso al traffico dal 1967 al 1975. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CANALE DI SUEZ

Rimase chiuso al traffico dal 1967 al 1975

Transatlantico della società italia navigazione. rimase in servizio per soli dieci anni, dal 1965 al 1975, prima di essere posta in disarmo a causa della...

30°42'18n 32°20'39e / 30.705°n 32.344167°e30.705; 32.344167 il canale di suez (in arabo: , qanat al-suways) è un alveo artificiale navigabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

