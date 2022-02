Richiedono del filo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Richiedono del filo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RICAMI

Significato/Curiosita : Richiedono del filo

Significativa dei costi complessivi. macchine e attrezzature richiedono carburante, quindi i prezzi del petrolio greggio possono avere un forte impatto sulla...

Poterne contare i fili di tessitura, in modo da permettere l'esecuzione di ricami dai punti omogenei per grandezza. la tessitura è regolare quando 1 cm2 di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con richiedono; filo; richiedono il rispetto della metrica; richiedono la siringa; Si richiedono in banca; Se sono di primavera non richiedono detersivo; Henri, filo sofo autore di Durata e simultaneità; Il filo sofo Sgalambro; C è quello idrofilo ; Giambattista, filo sofo napoletano; Cerca nelle Definizioni