Residenza Sanitaria per Disabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Residenza Sanitaria per Disabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RSD

Significato/Curiosita : Residenza sanitaria per disabili

Solo isee personale e non familiare. la residenza sanitaria assistenziale per disabili (r.s.d.) è pensata per le persone adulte con disabilità psico-fisica...

Il rsd-10 “pioner” (rus. “”, raketa srednej dal'nosti “pioner”, ovvero missile a medio raggio “pioner”) è un missile balistico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con residenza; sanitaria; disabili; Kamala, alla vicepresidenza degli Stati Uniti; La residenza del papa; Un ex magazzino ora residenza ; Un ex magazzino trasformato in residenza ; Su quella sanitaria c è il codice fiscale; Stanziamento UE per la crisi economico-sanitaria ; C'è quella sanitaria e quella dell'abbonamento; Una sigla sanitaria ; Cerca nelle Definizioni