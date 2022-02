Relativo ai medicinali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo ai medicinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : FARMACEUTICO

Significato/Curiosita : Relativo ai medicinali

Preparazione parenterale preparazione farmaceutica pressurizzata oltre ai medicinali industriali preconfezionati, esistono anche preparazioni farmaceutiche...

Relazione alle teorie del complotto sulle case farmaceutiche. la commistione tra il vocabolo farmaceutico e il vocabolo medicinale (farmaco) e/o api è pertanto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

